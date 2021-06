La façon dont les centres pourront faire face à la demande croissante de tests PCR cet été est actuellement à l'étude, a indiqué le commissaire corona Pedro Facon vendredi lors de la conférence de presse bihebdomadaire de l'Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise.

M. Facon a précisé que la Belgique disposait aujourd'hui de centres de tests et de prélèvements élaborés avec toutes les autorités de notre pays. Ces centres continueront à être opérationnels durant l'été. "Nous examinons actuellement comment garder stables et actifs ces centres de tests, y compris pendant l'été, vu que beaucoup de personnes devront être testées pour voyager", a-t-il déclaré.

Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laethem a également souligné, lors de la conférence de presse, qu'il était important de respecter les règles en vigueur en Belgique, même à l'étranger. "Voyager en sécurité, cela veut aussi dire ne pas faire n'importe quoi parce qu'on est loin du pays et en vacances. Il y a encore un certain nombre de règles à respecter, efforcez-vous de vous comporter comme vous l'auriez fait si vous étiez restés ici en Belgique", a-t-il recommandé.

