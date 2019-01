Tabac: le paquet neutre a des effets sur les fumeurs

"Les fumeurs gênés de sortir leur paquet à la vue de tous, à cause de son aspect, sont deux fois plus nombreux en 2017 (12%) par rapport à 2016 (6%)", selon l'agence sanitaire Santé publique France.

Le nouveau conditionnement des paquets de cigarettes est devenu obligatoire à partir du 1er janvier 2017: paquet standardisé vert foncé quelle que soit la marque, mais aussi augmentation de la taille des avertissements sanitaires, dont des photos choc sur les dommages causés par le tabac.

En outre, "entre 2016 et 2017, la part de fumeurs qui déclare que l'aspect de leur paquet de cigarettes leur plaît a été divisée par trois", passant de 53% à 16%.

Le conditionnement neutre "a probablement contribué, dans un contexte anti-tabac particulièrement fort, à 'dénormaliser' encore un peu plus les produits du tabac en France", juge Santé publique France.

L'agence sanitaire se base sur ses "baromètres 2016 et 2017", sondages menés par téléphone auprès de 15.000 personnes pour 2016 et 25.000 pour 2017 (avec des sous-groupes selon les classes d'âge).

La gêne liée au fait d'exhiber publiquement un paquet neutre est toutefois moins importante chez les 18-34 ans (8%) que chez les 35-75 ans (14%).

De même, les gros fumeurs y sont moins sensibles que les petits (16% de ceux qui fument de 0 à 5 cigarettes par jour, 12% de ceux qui en fument plus de 10).

Ceux qui fument de 5 à 10 cigarettes sont les moins gênés par ces paquets (8%).

Enfin, les femmes sont plus gênées que les hommes par le paquet neutre (15% contre 9%).

Selon des chiffres dévoilés en mai dernier, l'année 2017 a été marquée par une baisse historique du nombre de fumeurs, avec un million de moins en un an. Les pouvoirs publics l'ont attribuée à un ensemble de mesures: hausse du prix, paquet neutre, remboursement des substituts nicotiniques...

Réagissant jeudi soir aux données de l'agence sanitaire, le fabricant British American Tobacco (BAT) a dénoncé une "tautologie: oui, un paquet neutre est moins attractif qu'un paquet classique. Tout le monde en convient. Mais en quoi cette évidence permet-elle de conclure que le paquet neutre conduit certains fumeurs à arrêter de fumer?".

"En 2017, date d'entrée en vigueur du paquet neutre, les ventes de tabac sont restées stables. Le paquet neutre n'a eu aucun effet", a estimé Eric Sensi-Minautier, directeur des affaires publiques et juridiques de BAT en Europe de l'Ouest, dans une réaction transmise à l'AFP.

Selon lui, "le paquet neutre comporte de nombreux effets pervers comme par exemple la complexification du travail des buralistes et la facilitation de la contrebande et de la contrefaçon. A notre sens, les politiques de santé publique, pour être vraiment efficaces, devraient favoriser le développement de la cigarette électronique dont on sait aujourd'hui qu'elle constitue le moyen le plus utilisé par les fumeurs pour quitter le tabac", a ajouté M. Sensi-Minautier.