L'association de défense des consommateurs Test Achat a passé au crible des crèmes solaires en focalisant cette année sur les sprays pour enfants.

Test-Achat a testé quatorze sprays solaires pour enfants mentionnant un facteur 50+, soit le minimum conseillé pour cette tranche d'âge. L'association de défense des consommateurs a constaté que l'on ne peut pas toujours faire confiance aux indices figurant sur les emballages de certains produits.

Sur les quatorze produits testés, deux sprays sont épinglés. Un produit n'offre qu'un facteur de 15 au lieu de 50, ce qui n'est pas suffisant pour protéger la peau d'un enfant. Il s'agit de la marque ISDIN, en vente en pharmacie et généralement conseillée par les dermatologues.

Sur d'autres critères également, le spray ne répond pas aux exigences et n'offre pas une protection suffisante contre les rayons UVB et UVA. Il contient aussi des substances douteuses dans sa composition, qui peuvent causer des réactions allergiques. L'allégation sur l'emballage selon laquelle le produit a été " testé dermatologiquement et spécifiquement pour les enfants " est discutable.

Pas la plus chère la meilleure

Autre mauvais élève en la matière : le spray solaire d'Uriage que l'on peut trouver en pharmacie, n'obtient pas de bons résultats. Il offre bien la protection promise, mais contient un perturbateur endocrinien l'"éthylhexyl méthoxycinnamate". Cette substance peut avoir un impact négatif sur l'équilibre hormonal et n'a pas sa place dans un produit pour enfants. Sur la base de ces résultats, Test Achat a écrit aux fabricants et au SPF Santé publique pour demander que la formule de ces crèmes solaires soient ajustées.

Le test révèle aussi que ce ne sont pas nécessairement les produits des marques haut de gamme les plus chères qui récoltent les meilleurs scores de fiabilité. Des marques de supermarché sont bien cotées. C'est le cas du spray Nivea Sun Kids protect & play 50+ (19,98 euros) qui obtient un score de 67 et est parmi les meilleures du test. Le spray solaire Cien 50+ pour enfants de Lidl (5,99 euros) est également meilleur que les deux sprays incriminés et qui sont, par ailleurs, beaucoup plus chers. Le spray solaire Solait Kids 50+ de Kruidvat (8,99 euros) obtient également de bons résultats.