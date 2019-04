Des mythes largement répandus sur le sommeil, en plus de raccourcir notre espérance de vie, nuisent aussi à notre santé et notre humeur. Voici six mythes réfutés par la science.

Une équipe de l'Université de New York a parcouru le net pour trouver les conseils et affirmations les plus courants pour une bonne nuit de sommeil. Ils ont ensuite comparé ces allégations aux preuves scientifiques les plus probantes et publié leurs résultats dans la revue Sleep Health. "Le sommeil est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour améliorer notre santé, notre humeur, notre bien-être et notre longévité", assure le Dr Rebecca Robbins (NYU Langone Health), meneuse de la recherche. La BBC en a regroupé six.

...