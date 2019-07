La science l'a démontré : être en contact avec la nature peut améliorer la santé, le mental et le bien-être.

Deux heures par semaine dans la nature sont bénéfiques pour la santé, selon une récente étude de l'Université d'Exeter. Cela fonctionne aussi si ces 120 minutes sont divisées en plusieurs fois. En réalité, c'est surtout le sentiment de tranquillité induit par un environnement naturel qui est la clé du bien être. Parmi les bienfaits, on retrouve : une diminution du stress, une immunité boostée, plus d'efficacité et de créativité au travail, du temps pour soi ou en famille... Voici quelques conseils pour se rapprocher de la nature, même si l'on habite dans un environnement urbain.

...