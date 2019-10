Nous le constatons, l'addiction aux nouvelles technologies est un phénomène bien présent dans la société actuelle. Selon une étude de la société américaine Dscout, nous touchons environ 2617 fois notre smartphone par jour. Google a donc décidé, avec son projet "Digital Wellbeing Experiments", de mettre en place des solutions qui aideraient à trouver un meilleur équilibre avec la technologie.

Pour faire prendre conscience aux gens de leur utilisation du smartphone et du temps passé devant les écrans, Google a lancé 6 applications expérimentales pour lutter contre l'addiction au smartphone et reprendre le contrôle de son surf. C'est une idée paradoxale, mais pourquoi ne pas essayer.

La première s'appelle Unlock Clock. Elle aide à évaluer votre rapport à la technologie en comptant le nombre de fois que vous déverrouillez notre téléphone. Après chaque tentative de déverrouillage, le chiffre s'affiche sur votre écran. L'application permet de définir une limite de déverrouillage par jour, sauf en cas d'exception/urgence.

Post Box, elle, a pour but de minimiser les distractions en diminuant votre flux de notifications. Vous pouvez programmer un moment qui vous convient pendant lequel vous recevrez toutes vos notifications en même temps, au lieu d'en recevoir une toutes les 5 minutes. Une excuse en moins pour regarder votre téléphone toutes les 30 secondes si vous savez que rien ne peut y apparaitre.

La troisième, We Flip, est un jeu à pratiquer à plusieurs, qui consiste à ne plus toucher à son smartphone. Si l'un des joueurs craque, le jeu s'arrête et vous pourrez donc voir le nombre de temps que vous avez tenu sans déverrouiller votre téléphone ainsi que le nombre de fois que vous l'avez regardé sans le déverrouiller.

Desert Island permet de choisir les applications les plus importantes pour vous. Après avoir déterminé les applications essentielles, le défi est de n'utiliser que ces applications-là et aucune autre, durant les prochaines 24h. A la fin de la journée, vous pourrez visualiser combien de fois vous avez ouvert telle ou telle application et si vous avez réussi le défi.

Si vous êtes souvent déconcentrés par certaines applications au travail, Morph est faite pour vous. Cette application organise vos app en fonction des différentes thématiques (travail, loisirs, trajet...). Le smartphone s'adapte ensuite à ce que vous faites et vous propose seulement les applications qui pourraient vous être utiles sur base du temps et du lieu où vous êtes.

La dernière mais sûrement la plus étrange s'appelle Paper Phone. Elle vous permet de choisir les fonctionnalités du smartphone qui comptent le plus pour vous (contacts favoris, météo, agenda du jour, itinéraire etc) et crée une version papier qui contient exactement ce dont vous avez besoin sans devoir consulter votre téléphone.

Ce qui est sûr, c'est que Google a été inventif. On ne sait pas si ces applications que vous pouvez télécharger sur Google Play Store porteront leurs fruits, mais l'initiative est louable.

Auteure: Margaux Glamocic