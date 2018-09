Sept habitudes dont il vaut mieux se débarrasser

1. Ruminer

Si vous constatez que vous ruminez trop à propos de choses auxquelles vous ne pourrez probablement rien changer, essayez de laisser tomber et de vous changer les idées. Broyer du noir n'est guère productif.

2. Négliger son apparence

Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'air tout droit sorti d'une gravure de mode tous les jours, mais votre apparence en dit long sur vous. Aussi Jobat conseille-t-il d'investir en soi et sa garde-robe de sorte que personne n'ait à se demander "est-ce qu'il ou elle travaille bien ici ?"

3. Gaspiller du temps sur les réseaux sociaux

Si les réseaux sociaux peuvent être utiles dans certains cas, généralement ils représentent un gaspillage de temps. Faire défiler son fil Instagram ou Facebook avant d'aller dormir ou avant de se lever n'est pas la meilleure façon de terminer ou de commencer sa journée. Mieux vaut miser sur une routine du matin qui donne de l'énergie. Laissez également votre smartphone de côté lorsque vous êtes en présence d'autres êtres humains.

4. Esquiver le sport

Après le travail, vous n'avez pas envie de faire du sport et vous préférez vous prélasser devant une série? Même si cela semblera difficile au début, la première option vous donnera beaucoup plus de satisfaction. Et Netflix attendra.

5. Rester dans sa zone de confort

Toujours selon Jobat, il est important de sortir de sa zone de confort. Aussi conseille-t-il de retrouver une certaine curiosité et de se frotter à une nouvelle activité ou un nouveau loisir, tel que l'apprentissage d'une langue ou d'un sport.

6. Trop se laisser entraîner

Il arrive qu'on se laisse trop entraîner par les projets des autres. Pensez à ce que vous souhaitez atteindre et de quelle façon. Essayez de ne pas trop laisser les autres prendre vos décisions. Ne passez pas votre vie à attendre et agissez davantage.

7. Fréquenter des personnes négatives

Comme le rappelle Jobat, il y a suffisamment de personnes qui méritent votre attention. De véritables amis se soutiennent entre eux et ne se démolissent pas les uns les autres. Et si vous avez un collègue qui vous agace suprêmement, limitez au minimum le contact avec cette personne et investissez votre temps et énergie dans les gens qui comptent. (CB)