Les chiffres de Médecins du Monde ne confirment aucune épidémie de tuberculose, de malaria ou de gale à la gare de Bruxelles-Nord, indique l'ONG par communiqué dimanche alors les chauffeurs de la société de transports en commun flamande De Lijn ont décidé de ne plus s'arrêter à la gare bruxelloise, craignant pour leur santé et celle de leurs passagers.

"Selon les chiffres des consultations médicales dans le hub humanitaire (créé en septembre 2017 avec six autres organisations, NDLR), il n'est pas question d'épidémie de tuberculose, de malaria ou de gale: le nombre de cas présumés de tuberculose reste stable et celui de gale a même baissé", détaille Médecins du Monde dans son communiqué. "Rien de neuf sous le soleil: il n'y a pas plus de migrants, pas de flambées de maladie et pas d'épidémies."