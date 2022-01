Après six mois d'auditions et de réflexions, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté jeudi une centaine de recommandations pour améliorer la santé psychologique des jeunes, rudement mise à l'épreuve par la crise sanitaire.

Alertés par la dégradation de la santé mentale des jeunes à l'occasion des confinements successifs, les parlementaires avaient entamé en mai dernier différentes auditions d'experts, de pédagogues, de psychologues, de spécialistes de l'enfance ainsi que les différentes administrations concernées.

Sur base de ce travail, les députés ont approuvé à l'unanimité une centaine de recommandations qui seront adressées au gouvernement.

Celles-ci sont structurées en trois parties: identifier et prévenir; accompagner, stabiliser, se rétablir; et favoriser le bien-être et permettre aux jeunes de réaliser leur plein potentiel.

Parmi la centaine de mesures figure notamment l'idée de créer des cercles de parole pour les jeunes (à l'école ou en dehors de celle-ci), de former les jeunes à la médiation par les pairs, ou encore de mieux former les profs à reconnaître les jeunes en détresse psychologique, etc.

Alertés par la dégradation de la santé mentale des jeunes à l'occasion des confinements successifs, les parlementaires avaient entamé en mai dernier différentes auditions d'experts, de pédagogues, de psychologues, de spécialistes de l'enfance ainsi que les différentes administrations concernées. Sur base de ce travail, les députés ont approuvé à l'unanimité une centaine de recommandations qui seront adressées au gouvernement. Celles-ci sont structurées en trois parties: identifier et prévenir; accompagner, stabiliser, se rétablir; et favoriser le bien-être et permettre aux jeunes de réaliser leur plein potentiel. Parmi la centaine de mesures figure notamment l'idée de créer des cercles de parole pour les jeunes (à l'école ou en dehors de celle-ci), de former les jeunes à la médiation par les pairs, ou encore de mieux former les profs à reconnaître les jeunes en détresse psychologique, etc.