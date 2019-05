La société nous incite à "toujours faire mieux". Et si la clé du bonheur était, tout simplement, d'avoir une situation stable et constante ?

Des bonnes résolutions aux livres de développement personnel qui s'écoulent par milliers, la société nous pousse à changer, à nous améliorer pour "devenir la meilleure version de nous-même". Et si la clé du bonheur était de rester tel que l'on est ? C'est ce que suggère une nouvelle étude, publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science. "Lorsque les gens pensent à leur évolution, ceux qui pensent qu'il y aura plus de similitudes entre ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils seront demain seront plus satisfaits de leur vie dans 10 ans", dit Hal Hershfield, coauteur de l'étude et professeur de marketing.

...