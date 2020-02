Le CHU Saint-Pierre, qui est l'un des hôpitaux de référence avec l'UZ Antwerpen pour les patients infectés ou suspectés d'être contaminés par le nouveau coronavirus en Belgique, a procédé au réaménagement du circuit patient pour la prise en charge des personnes à risque.

Celles-ci sont admises dans une salle aménagée expressément à cet effet. A Anvers, des installations séparées sont en cours de construction pour les consultations et le dépistage du virus. Ces "conteneurs" devraient accueillir dès vendredi ou samedi les premières personnes désirant subir un dépistage.

Concrètement au CHU Saint-Pierre, les patients dits "à risque" sont pris en charge dans une salle séparée. "Cette réorganisation permet de ne pas mélanger les patients, une meilleure organisation des services d'urgence, mais aussi la prise en charge d'un plus grand nombre de personnes. Elle a été mise en place depuis plusieurs jours déjà", explique Nathalie Schaar, chargée de communication à l'hôpital. Mais il n'est pas question, actuellement, de déployer le même dispositif qu'à Anvers.

Par ailleurs, l'hôpital bruxellois reçoit un grand nombre d'appels de personnes inquiètes ou en quête d'informations, sans pour autant pouvoir en préciser le nombre exact.

C'est également le cas de l'UZ Antwerpen, qui est largement sollicité pour des demandes de dépistages. Un département de conteneurs séparé y est en cours d'installation depuis mardi. Il devrait être opérationnel dès vendredi ou samedi, ont précisé les responsables de l'hôpital universitaire anversois.

Il est conseillé à toute personne suspectant une éventuelle contamination au virus de contacter d'abord un médecin par téléphone. Ce dernier pourra alors recommander le patient à l'hôpital le plus proche. Un dépistage peut être effectué dans tous les hôpitaux. Lorsqu'un patient est diagnostiqué comme étant porteur du nouveau coronavirus, l'UZ Antwerpen et le CHU saint-Pierre de Bruxelles sont les hôpitaux de référence pour son admission.

Celles-ci sont admises dans une salle aménagée expressément à cet effet. A Anvers, des installations séparées sont en cours de construction pour les consultations et le dépistage du virus. Ces "conteneurs" devraient accueillir dès vendredi ou samedi les premières personnes désirant subir un dépistage.Concrètement au CHU Saint-Pierre, les patients dits "à risque" sont pris en charge dans une salle séparée. "Cette réorganisation permet de ne pas mélanger les patients, une meilleure organisation des services d'urgence, mais aussi la prise en charge d'un plus grand nombre de personnes. Elle a été mise en place depuis plusieurs jours déjà", explique Nathalie Schaar, chargée de communication à l'hôpital. Mais il n'est pas question, actuellement, de déployer le même dispositif qu'à Anvers. Par ailleurs, l'hôpital bruxellois reçoit un grand nombre d'appels de personnes inquiètes ou en quête d'informations, sans pour autant pouvoir en préciser le nombre exact. C'est également le cas de l'UZ Antwerpen, qui est largement sollicité pour des demandes de dépistages. Un département de conteneurs séparé y est en cours d'installation depuis mardi. Il devrait être opérationnel dès vendredi ou samedi, ont précisé les responsables de l'hôpital universitaire anversois. Il est conseillé à toute personne suspectant une éventuelle contamination au virus de contacter d'abord un médecin par téléphone. Ce dernier pourra alors recommander le patient à l'hôpital le plus proche. Un dépistage peut être effectué dans tous les hôpitaux. Lorsqu'un patient est diagnostiqué comme étant porteur du nouveau coronavirus, l'UZ Antwerpen et le CHU saint-Pierre de Bruxelles sont les hôpitaux de référence pour son admission.