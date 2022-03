Les produits concernés sont les nouilles aux épinards conditionnés dans des emballages de 454g.

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a décidé de procéder au rappel de nouilles de la marque Sau Tao en raison de la présence d'un allergène, l'oeuf, non mentionné sur l'étiquette, indique-t-elle mercredi dans un communiqué.

Les produits concernés sont les nouilles aux épinards conditionnés dans des emballages de 454g. Ils ont été vendus dans les magasins Asia Century à Louvain (date de péremption DDM: 01/09/2022 et 01/11/2022), Dun Huang à Gand (DDM: 01/09/2022 et 01/04/2023), Food Factory à Wilrijk (DDM: 01/09/2022), Kam Yuen Supermarket à Bruxelles (DDM: 01/09/2022) et Welcome Asia à Boortmeerbeek (DDM: 01/11/2022).

Allergie uniquement

Ce rappel fait suite à une notification via le système RASFF (système d'alerte rapide européen Food et Feed).

L'Afsca demande aux personnes allergiques aux oeufs de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté. Celles qui ne sont pas allergiques peuvent en revanche le consommer sans aucun risque.

Les consommateurs désirant obtenir des informations supplémentaires peuvent contacter l'Afsca au numéro de téléphone 0800/13.550 ou par mail via l'adresse pointdecontact@afsca.be.

