Nous vous invitons à découvrir une profession de santé méconnue : la podologie.

Quelles sont les plaintes que traite le podologue ?Un podologue (titulaire d'un baccalauréat en podologie) est un prestataire paramédical spécialisé dans les atteintes du pied (cors, verrues, infections fongiques, ongles incarnés...). Mais votre médecin pourrait aussi vous référer à lui pour corriger une déformation positionnelle ou une anomalie de la marche responsable de douleurs ou d'autres symptômes au niveau des pieds, des genoux ou du dos. Le podologue soigne aussi des personnes avec un risque accru de problèmes aux pieds en raison d'une maladie sous-jacente (diabète, polyarthrite rhumatoïde...) et les enfants avec des jambes en O (genu varum), des jambes en X (genu valgum) ou des pieds plats. Enfin, il peut avoir une place dans le suivi des lésions ou autres plaintes qui forcent les sportifs à interrompre ou limiter temporairement leurs activités. Quelle différence avec la pédicurie ? Le pédicure soigne également les ongles et la peau du pied, mais en se focalisant plutôt sur des problèmes bénins et/ou principalement cosmétiques. Il prend également en charge des troubles plus graves tels que des déformations des orteils, des maladies des ongles ou des plaies. Le titre professionnel de podologue est reconnu depuis 2016. Comment se déroule la consultation chez le podologue ? Le podologue examine la posture et l'équilibre du corps. Il peut aussi réaliser une analyse de la marche et de la course, certaines anomalies n'étant visibles que lorsque le patient est en mouvement. Sur base de ces données, il définit un plan de traitement. Quant aux plaies ou maladies des ongles ou du pied, il les traitera avec des ustensiles ad hoc. Que peut recouvrir le traitement ? Le podologue peut prescrire le port d'un dispositif en silicone entre les orteils pour corriger une position ou protéger une zone de pression douloureuse. Il peut également placer une prothèse sur un ongle incarné pour le forcer à pousser droit ou prescrire des semelles podologiques - fabriquées sur mesure - aux patients chez qui il existe un lien entre les plaintes et l'analyse du mouvement. Pourquoi les patients diabétiques doivent-ils se rendre chez le podologue ? Les patients diabétiques présentent souvent une perte de sensibilité des extrémités et parfois, une moins bonne circulation sanguine dans les membres inférieurs. Une petite plaie au pied peut alors s'infecter fortement sans que la personne ne s'en rende compte. Le podologue peut dépister les risques, conseiller et traiter le patient pour éviter que sa situation ne se dégrade. Quid du remboursement ? Certaines mutuelles interviennent dans le coût des soins de podologie sous certaines conditions. Les patients diabétiques ont droit chaque année au remboursement de deux traitements effectués par un podologue agréé par l'Inami, à condition qu'ils aient été prescrits par leur médecin traitant.