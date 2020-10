Des chercheurs vous proposent de donner votre avis et votre état d'esprit concernant les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19. Pour cela, il vous suffit de répondre à l'enquête rédigée par le collectif "Psychologie-Corona".

Pendant la première période de confinement, le groupe "psychologie-Corona" qui rassemble des professionnels de la santé mentale de l'université de Gand, de l'UCLouvain et de l'ULB, ont tenté de suivre la motivation de la population à respecter les mesures sanitaires au travers d'une première enquête.

Grâce aux réponses de dizaines de milliers de participant(e)s âgé(e)s de 18 à 82 ans, "nous avons informé directement le gouvernement concernant le bien-être psychologique de la population", affirme le collectif aujourd'hui.

Nous ne sommes pas confinés aujourd'hui, mais nous devons toujours adapter notre mode de vie.

Le collectif lance donc une nouvelle enquête pour tenter de savoir "comment vous vivez cette période et si vous êtes toujours motivé(e) à suivre les mesures".

Dans ce questionnaire se trouvent quelques questions personnelles qui peuvent évoquer des sentiments positifs et/ou négatifs. Il n'y a donc pas de bonne ou de mauvaise réponse. "Sachez également que votre participation est entièrement volontaire et que vous pouvez y mettre fin à tout moment sans avoir à vous justifier", précise le collectif.

Pour répondre à l'enquête, vous pouvez suivre ce lien.

