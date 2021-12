Quatre jeunes sur 10 âgés entre 16 et 25 ans hésitent ou ont hésité à se faire vacciner contre le coronavirus, rapportent jeudi les Mutualités Libres. Ce constat est issu de leur enquête réalisée en septembre auprès de 1.000 jeunes francophones et néerlandophones et a été présenté à l'occasion d'un symposium en ligne sur la santé mentale des jeunes, intitulé "J'avais 20 ans en 2020".

Les jeunes ayant déjà été infectés hésitent légèrement plus. L'hésitation est également plus présente en Région bruxelloise et parmi les non-étudiants. "La présomption d'immunité pourrait expliquer, semble-t-il l'indécision de la première catégorie", souligne Xavier Brenez, directeur général des Mutualités Libres. "On ne soulignera jamais assez l'importance de sensibiliser à la vaccination. Cela peut se faire à l'école, dans les établissements du supérieur ou à l'université."

Cette enquête met également en exergue le fait que 45% des jeunes interrogés déclarent avoir souffert de problèmes mentaux et que 15% ont dû faire appel à un professionnel, selon un communiqué de presse publié sur le site des Mutualités Libres. "C'est surtout la vie sociale des jeunes qui a le plus pâti lors de la crise. 82% des jeunes, soit 8 sur 10, confirment que la crise du coronavirus a rendu leur vie sociale plus difficile, voire très difficile."

Les jeunes ayant déjà été infectés hésitent légèrement plus. L'hésitation est également plus présente en Région bruxelloise et parmi les non-étudiants. "La présomption d'immunité pourrait expliquer, semble-t-il l'indécision de la première catégorie", souligne Xavier Brenez, directeur général des Mutualités Libres. "On ne soulignera jamais assez l'importance de sensibiliser à la vaccination. Cela peut se faire à l'école, dans les établissements du supérieur ou à l'université."Cette enquête met également en exergue le fait que 45% des jeunes interrogés déclarent avoir souffert de problèmes mentaux et que 15% ont dû faire appel à un professionnel, selon un communiqué de presse publié sur le site des Mutualités Libres. "C'est surtout la vie sociale des jeunes qui a le plus pâti lors de la crise. 82% des jeunes, soit 8 sur 10, confirment que la crise du coronavirus a rendu leur vie sociale plus difficile, voire très difficile."