C'est l'un des plus grands tabous pour les parents : avoir un enfant préféré et être capable de l'admettre. Pourtant, selon la recherche, il s'agit d'un phénomène assez naturel. Ça ne fait pas forcément de ces personnes-là de mauvais parents.

S'il existe tant de mots pour décrire l'enfant préféré de la famille, c'est probablement le signe que le phénomène est répandu. Un rapide test sur Google le prouve également. Si vous entrez "enfant préféré" dans le moteur de recherche, vous obtenez des dizaines de milliers de résultats. Parmi les articles les plus lus sur le sujet il y a celui du Cosmopolitan sur les signes qui montrent que vous n'êtes pas l'enfant préféré de vos parents et qui visiblement touchent une corde sensible. On y apprend que l'on peut commencer à s'inquiéter s'il n'y que très peu de photo de vous alors que vos frères et soeurs paradent sur la cheminée. Ou si votre mère a choisi la date de naissance de votre frère ou soeur comme code PIN de son téléphone portable.

...