Participez à notre enquête en ligne en 4 étapes

Nos comportements sanitaires (lavage des mains, port de masque, distance physique et sociale) jouent un rôle majeur dans notre capacité à limiter la propagation de la COVID-19. Pourtant, même si ces comportements sont essentiels, leur mise en pratique n'est pas toujours aisée et leur utilité n'est pas partagée par tous les citoyens. Dans ce contexte, une équipe de chercheurs de l'UCLouvain s'intéressent au rôle des facteurs psychologiques sur ces comportements liés à la prévention de la COVID-19. Cette étude permettra de mieux comprendre l'impact de nos émotions, de nos attitudes, de l'influence de nos proches et de nos manières d'agir face à cette pandémie sur nos comportements sanitaires.

Dans ce contexte, nous vous invitons à participer à une étude scientifique par questionnaire en ligne.

Comment participer à l'étude? Cliquez sur le lien ci-dessous et suivez les instructions. https://uclpsychology.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0023F72rGyr1Zno?source=LeVif

Le questionnaire durera approximativement 25 minutes. Vos réponses resteront entièrement anonymes et votre participation vous permettra d'accéder à un résumé des résultats. Par la suite, vous serez invités à répondre à un questionnaire similaire toutes les trois semaines, afin de mieux étudier vos réponses à travers le temps (20 minutes environ à chaque fois). Votre participation impliquera donc de répondre à quatre reprises à l'enquête entre fin avril et fin juin 2021. Votre participation vous permettra peut-être de remporter un des bons d'achat mis en jeu.

Dans ce contexte, votre participation est précieuse pour mieux comprendre les enjeux psychologiques, et ainsi mieux faire face ensemble aux difficultés liées à cette situation exceptionnelle.

Nos comportements sanitaires (lavage des mains, port de masque, distance physique et sociale) jouent un rôle majeur dans notre capacité à limiter la propagation de la COVID-19. Pourtant, même si ces comportements sont essentiels, leur mise en pratique n'est pas toujours aisée et leur utilité n'est pas partagée par tous les citoyens. Dans ce contexte, une équipe de chercheurs de l'UCLouvain s'intéressent au rôle des facteurs psychologiques sur ces comportements liés à la prévention de la COVID-19. Cette étude permettra de mieux comprendre l'impact de nos émotions, de nos attitudes, de l'influence de nos proches et de nos manières d'agir face à cette pandémie sur nos comportements sanitaires. Dans ce contexte, nous vous invitons à participer à une étude scientifique par questionnaire en ligne. Le questionnaire durera approximativement 25 minutes. Vos réponses resteront entièrement anonymes et votre participation vous permettra d'accéder à un résumé des résultats. Par la suite, vous serez invités à répondre à un questionnaire similaire toutes les trois semaines, afin de mieux étudier vos réponses à travers le temps (20 minutes environ à chaque fois). Votre participation impliquera donc de répondre à quatre reprises à l'enquête entre fin avril et fin juin 2021. Votre participation vous permettra peut-être de remporter un des bons d'achat mis en jeu. Dans ce contexte, votre participation est précieuse pour mieux comprendre les enjeux psychologiques, et ainsi mieux faire face ensemble aux difficultés liées à cette situation exceptionnelle.