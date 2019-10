Au début de l'automne, on ressent souvent moins d'énergie. Il arrive aussi qu'on souffre tout au long de l'année d'une fatigue qui s'éternise. Si le problème est parfois physique, cela peut également être le cas sans raison apparente. Pourquoi ?

Il n'y a pas que le manque de sommeil qui peut être à l'origine d'une fatigue prolongée et récurrente. La science et les experts commencent à peine à comprendre les causes de la fatigue et de l'épuisement à long terme. Les nouvelles recherches révèlent des faits surprenants sur le rôle que joue l'alimentation.

...