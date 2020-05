Dans la file des supermarchés, parfois en rue lors d'une promenade : certains citoyens jugent utile de porter des gants afin de se protéger d'une infection au coronavirus. Cependant, l'utilisation des gants n'est pas recommandée. Explications.

Sur le site belge d'information sur le coronavirus, on peut lire dans la FAQ que : "le port de gants n'est pas recommandé, car il donne un faux sentiment de sécurité." Si l'on porte des gants, "on ne se lave plus les mains", mais on continue de se toucher "la bouche, le nez et les yeux avec la main gantée, ce qui peut encore entraîner une infection". Dès lors, "il est préférable de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon."

Même son de cloche du côté de l'OMS : à la question de savoir si le port des gants en caoutchouc permet d'éviter une infection du coronavirus dans les lieux publics, l'OMS répond : "non.". Selon l'Organisation mondiale de la Santé, "le fait de se laver les mains régulièrement protège mieux contre le coronavirus que le port de gants en caoutchouc. Le virus peut se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination si vous vous touchez le visage avec les gants."

Pour rappel, le coronavirus se propage par des gouttelettes qui sont libérées lorsque l'on tousse ou que l'on éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver facilement sur des surfaces comme les chariots de supermarché ou encore son téléphone portable.

Comme Test Achats le précise, "dès que vous touchez une surface (vraisemblablement) contaminée avec vos gants, il n'y a plus de différence avec la situation sans gant. Tous les objets que vous touchez par la suite peuvent également être contaminés. Si vous faites vos courses avec des gants, il est donc absolument interdit de toucher votre visage ou des objets qui pourraient entrer en contact avec votre visage par la suite, comme vos lunettes ou votre téléphone." Ce qui peut arriver même inconsciemment.

Sur le site belge d'information sur le coronavirus, on peut lire dans la FAQ que : "le port de gants n'est pas recommandé, car il donne un faux sentiment de sécurité." Si l'on porte des gants, "on ne se lave plus les mains", mais on continue de se toucher "la bouche, le nez et les yeux avec la main gantée, ce qui peut encore entraîner une infection". Dès lors, "il est préférable de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon." Même son de cloche du côté de l'OMS : à la question de savoir si le port des gants en caoutchouc permet d'éviter une infection du coronavirus dans les lieux publics, l'OMS répond : "non.". Selon l'Organisation mondiale de la Santé, "le fait de se laver les mains régulièrement protège mieux contre le coronavirus que le port de gants en caoutchouc. Le virus peut se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination si vous vous touchez le visage avec les gants."Pour rappel, le coronavirus se propage par des gouttelettes qui sont libérées lorsque l'on tousse ou que l'on éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver facilement sur des surfaces comme les chariots de supermarché ou encore son téléphone portable. Comme Test Achats le précise, "dès que vous touchez une surface (vraisemblablement) contaminée avec vos gants, il n'y a plus de différence avec la situation sans gant. Tous les objets que vous touchez par la suite peuvent également être contaminés. Si vous faites vos courses avec des gants, il est donc absolument interdit de toucher votre visage ou des objets qui pourraient entrer en contact avec votre visage par la suite, comme vos lunettes ou votre téléphone." Ce qui peut arriver même inconsciemment.