Les femmes qui ont entre 40 et 55 ans sont celles qui dorment le moins et ce n'est pas un choix délibéré. Le Time s'est penché sur ce qui les empêche de dormir.

Les membres de la génération X - nés entre 1965 et 1980 - disent dormir moins que leurs grands-parents de la génération silencieuse, que les baby-boomers, que la génération Y et que la génération Z. L'insomnie est particulièrement fréquente chez les femmes de la génération X dont un tiers dorme moins de sept heures par nuit en moyenne. Même par rapport aux hommes de la génération X, elles font moins bien lorsqu'il s'agit de s'endormir et de rester endormis. Un rapport national américain de 2017 a révélé que les femmes périménopausées (la période de transition vers la ménopause) étaient les moins susceptibles de dormir plus de sept heures par nuit, suivie des femmes ménopausées.

Non seulement la génération X dort moins que les autres générations, mais les études révèlent souvent qu'elles sont plus anxieuses que les générations précédentes. Près de 60 % des personnes nées entre 1965 et 1979 se décrivent comme stressées par des sujets comme leurs finances et les soins à leurs proches.

"Selon de nombreuses mesures objectives, la vie des femmes aux États-Unis s'est améliorée au cours des trente-cinq dernières années", ont écrit les auteurs d'une analyse des données de l'Enquête sociale générale il y a dix ans, alors que les membres les plus âgés de la génération X entraient dans l'âge moyen. "Pourtant, nous montrons que les mesures du bien-être subjectif indiquent que le bonheur des femmes a diminué à la fois en termes absolus et par rapport aux hommes".

En 1974, Gail Sheehy a publié le méga best-seller "Passages", qui prenait au sérieux la mortalité des hommes et des femmes dans la quarantaine et décrivait les phases prévisibles de la vie avec des étiquettes comme "Essayer la vingtaine" et "Triste quarantaine". Selon Sheehy, entre 35 et 45 ans, c'était la "Décennie des échéances".

Lorsque Sheehy a écrit une nouvelle introduction à "Passages" en 2006, elle a reconnu que les femmes de la génération X jouaient un tout nouveau jeu : "Il y a encore des étapes durant l'âge adulte et des phases prévisibles, mais le calendrier s'est étiré d'au moins dix ans, et ce n'est pas fini. Les normes d'âge pour les grands événements de la vie sont devenues très élastiques. Puisqu'il n'y a plus de cycle de vie standard, les gens doivent personnaliser le leur." Les femmes de cette génération, écrit-elle, vivent "des vies cycliques qui exigent de recommencer encore et encore."

Selon un sondage Gallup de 2016, 16 % des membres de la génération X étaient célibataires et n'avaient jamais été mariés lorsqu'ils avaient entre 18 et 30 ans, comparativement à 10 % des baby-boomers et à seulement 4 % de la génération avant, lorsqu'ils avaient le même âge. L'âge auquel les Américains se marient et ont des enfants atteint aujourd'hui de nouveaux sommets. L'âge médian du premier mariage, qui a oscillé entre 20 et 22 ans de 1890 à 1980, est passé ces dernières années à près de 28 ans pour les femmes et à 30 ans pour les hommes. Cela est particulièrement vrai pour les femmes qui poursuivent des études supérieures et qui cherchent à gravir les échelons dans le monde du travail. Selon le Pew Research Center, environ un quart des femmes en fin de carrière ayant au moins une maîtrise n'ont pas eu d'enfants.

De même que la quarantaine est vécue différemment par les femmes de la génération X que par leurs mères et leurs grands-mères. Ces dernières ont également dû faire face à des facteurs de stress liés à la quarantaine et à des troubles hormonaux du sommeil, mais à 40 ans, leurs enfants avaient quitté le nid et elles occupaient un emploi à temps partiel, si tant est qu'elles aient un jour travaillé à l'extérieur de la maison.

Le fait que la génération X a commencé à faire des enfants plus tard signifie que les femmes qui entrent dans la quarantaine aujourd'hui ont des enfants de 14 ans en moyenne.

Bien que les hommes fassent plus d'efforts de nos jours pour s'occuper des personnes âgées et des enfants, les responsabilités de soins incombent encore plus aux femmes d'âge moyen qu'à tout autre groupe. Ces femmes de la génération X assument une part des responsabilités financières que les hommes supportaient seuls autrefois, tout en assumant les tâches traditionnelles de prestation de soins. En 2017, un important sondage Gallup a révélé que les deux plus grands facteurs de stress signalés par les femmes étaient le travail et les enfants, avec un effet cumulatif sur celles qui ont les deux.

De plus, étant donné la hausse du taux de divorce lorsqu'elles étaient jeunes, beaucoup d'entre elles ont des parents qui ne vivent plus ensemble, ce qui ajoute souvent de la tension et double le nombre de maisons dont il faut prendre soin. Le nombre de personnes susceptibles de s'occuper des enfants est également en baisse. En 2010, le ratio de ces aidants par rapport aux personnes ayant besoin de soins était de sept pour un. En 2030, on prévoit qu'il sera de quatre pour un ; en 2050, il ne sera plus que de trois pour un.

La génération X a plus de dettes et moins d'argent épargné que toute autre génération (et les femmes épargnent encore moins que les hommes). En même temps, elle fait face à un coût de la vie beaucoup plus élevé que celui des baby-boomers au même âge, particulièrement en ce qui concerne le logement.

Double peine

Pour les femmes de la génération X, tous ces facteurs de stress sont exacerbés par les changements profonds que subit leur corps au cours des années précédant la ménopause (qui survient, en moyenne, à l'âge de 51 ans). "Le sommeil est très sensible aux changements hormonaux. Lorsque les hormones commencent à changer, on peut souffrir d'insomnie et de réveils nocturnes. Cela peut se manifester sous n'importe quelle forme", explique Janet K. Kennedy, PhD, psychologue clinique et auteur de The Good Sleeper. "Le plus dur, c'est que c'est imprévisible." Pour certaines femmes, la périménopause n'est pas un problème important. Pour d'autres, les symptômes peuvent inclure un ventre gonflé, des douleurs et des kystes mammaires, des sautes d'humeur, des variations d'appétit, d'énergie et de niveau de concentration, ainsi que des troubles majeurs du sommeil. Dans une enquête de l'AARP largement citée, 75 % des femmes ménopausées ont déclaré que de tels symptômes perturbaient leur vie.

La confluence unique des facteurs de stress et des changements hormonaux pose une sorte de problème de poule ou d'oeuf pour les femmes de la génération X : les symptômes de fluctuation hormonale (comme l'insomnie) sont exacerbés par le stress, tandis que ces symptômes (comme le manque de sommeil) augmentent à leur tour le niveau de stress. "Le bon fonctionnement des ovaires dépend du cycle menstruel et de l'état mental et émotionnel de la femme. Tout est lié", explique la Dre Joann Pinkerton, directrice générale de la Société nord-américaine de la ménopause. Lorsqu'elle voit des patientes en périménopause, la Dre Pinkerton leur demande combien de temps elles consacrent à des choses comme le travail, la garde d'enfants et les soins aux adultes vieillissants, puis elle leur dessine un diagramme circulaire. Selon Mme Pinkerton, le fait de regarder cette représentation visuelle de leurs obligations peut aider les femmes à comprendre pourquoi elles pourraient se sentir dépassées. Si une patiente lui demande "Pourquoi suis-je irritable au travail ?", elle répond : "Eh bien, vous n'avez pas que du travail. Vous avez du travail au travail et du travail à la maison et du travail dans la famille et du travail dans la communauté."

Alors, elles tentent tous les trucs et astuces pour essayer de retrouver un sommeil paisible. La tentative des femmes de la génération X d'innover dans le domaine de l'autogestion de la santé fait souvent partie d'une tentative d'éviter l'hormonothérapie. Pourtant, la plupart des experts en gynécologie affirment que l'hormonothérapie substitutive (HTS) demeure le traitement le plus efficace scientifiquement prouvé pour les symptômes de la ménopause comme les bouffées de chaleur, qui peuvent les empêcher de dormir la nuit. Pendant des années, on a cru que l'HTS était associée à des effets secondaires dangereux. Mais en 2017, la Société nord-américaine de la ménopause a affirmé que le risque accru de cancer, d'AVC et de caillots sanguins que l'on croyait associé à l'HTS avait été exagéré. (L'HTS semble augmenter le risque de ces problèmes de santé beaucoup moins que l'embonpoint ou le tabagisme, par exemple).