Pourquoi le chemin le plus rapide vers le bonheur n'est pas le bon

Pour beaucoup, la poursuite du bonheur est un voyage acharné, mais plus on le cherche, moins on le trouve comme l'explique Elizabeth Gilbert dans "Mange, prie, aime" où elle partage quelques conseils de son gourou. "Le bonheur est la conséquence d'un effort personnel. On se bat, on lutte pour le trouver, on le traque, et même parfois jusqu'au bout du monde. Chacun doit s'activer pour faire advenir les manifestations de sa grâce. Et une fois qu'on atteint cet état de bonheur, on doit le faire perdurer sans jamais céder à la négligence, on doit fournir un formidable effort et nager sans relâche dans ce bonheur, toujours plus haut, pour flotter sur ses crêtes. Sinon, ce contentement acquis s'échappera de vous, goutte à goutte."

