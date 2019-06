Combattre la douleur chronique par la douleur, c'est la solution prônée par Anneleen Malfliet, une physiothérapeute flamande. Parce que, selon elle, les douleurs lombaires sont plus dans la tête que dans le dos.

Environ 20% de la population souffre de douleurs chroniques. Le groupe le plus important - près de 45 % - souffre de douleurs lombaires. Et si on prend en considération la totalité du dos, ce pourcentage monte même à 55%. "Or pour 80% d'entre eux, la douleur n'a pas de cause spécifique", explique la physiothérapeute Anneleen Malfliet à la VRT. "Nous ne trouvons rien dans le sang ou sur un scanner qui peut expliquer l'étendue de la douleu...