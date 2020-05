Début mai, 8,4% des professionnels de la santé travaillant dans les hôpitaux belges avaient développé des anticorps contre le virus Sars-Cov-2, responsable du Covid-19, ressort-il mardi d'une étude de l'Institut belge de santé Sciensano et de l'Institut de Médecine Tropicale (ITG) à Anvers.

Les professionnels de la santé ont développé environ deux fois plus d'anticorps contre le Covid-19 que la population adulte saine, où seules 4,3% des personnes en ont développés, précise l'étude menée en collaboration avec la Croix-Rouge section Flandre et le Service du Sang. Sciensano relève que la présence d'anticorps chez les soignants est plus faible que ce qui était attendu, vu leur exposition au virus.

