Alors que la serviette en papier régnait en maître depuis des décennies, un nouveau venu cherche à la détrôner: dans le monde confiné des toilettes règne une guerre aussi sourde que sans pitié.

On peut voir dans le sèche-mains l'expression ultime de la foi dans la mécanique. Le symbole qu'aucun endroit n'est trop trivial que pour être ignoré par l'avancée technologique. Car, ne nous leurrons pas, l'ambition du sèche-mains est de briser une habitude humaine vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années. Le but est de nous persuader que les quelques fois par jour où nous nous séchons les mains pendant quelques secondes justifient une machine, dit The Guardian, qui consacre un long article au sujet.

...