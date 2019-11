On mange davantage de fruits si on y est incité sans y être contraint

On consomme davantage de fruits si on y est incité par des "nudges", des techniques de persuasion non contraignantes, à en croire la recherche d'un scientifique de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) réalisée au restaurant universitaire de cet établissement. Cela a en effet fonctionné avec une combinaison de messages incitatifs. La technique semble cependant encore trop limitée pour susciter un changement de comportement à grande échelle.