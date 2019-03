On devient pleinement "adulte" à 30 ans

La loi de nombreux pays reconnait une personne de 18 ans comme un adulte mature, autorisé à voter ou à conduire un véhicule. Mais le cerveau continue à subir des changements importants pendant de nombreuses années encore et est donc loin de sa maturité, estiment les scientifiques. Leurs recherches suggèrent que ces changements peuvent avoir des effets importants sur le comportement des jeunes gens, et les rendre également plus vulnérables aux troubles mentaux.

