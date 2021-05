L'Aimovig, ce médicament destiné aux patients souffrant de migraines sévères, sera bien remboursé en Belgique à partir du 1er juin prochain. Les adultes qui en bénéficieront devront répondre à deux critères : souffrir d'au moins 8 jours de migraine par mois et avoir essayé, en vain, au moins trois autres traitements.

L'Aimovig, produit par la firme Novartis, est un médicament spécifiquement développé pour cibler la migraine et non le soulagement de la douleur en général. Selon diverses études cliniques, il réduit effectivement le nombre de jours de migraine enregistrés chaque mois et présente ...

L'Aimovig, produit par la firme Novartis, est un médicament spécifiquement développé pour cibler la migraine et non le soulagement de la douleur en général. Selon diverses études cliniques, il réduit effectivement le nombre de jours de migraine enregistrés chaque mois et présente très peu d'effets secondaires. Il s'administre par voie sous-cutanée une fois par mois, à l'aide d'un stylo auto-injecteur. Selon l'OMS, la migraine est considérée comme la deuxième maladie la plus invalidante au monde. En Belgique, 5% de la population en souffre au stade le plus sévère et 1,9 million de jours de travail sont perdus chaque année en raison de ce mal qui frappe, à des degrés divers, 15% des citoyens.Les négociations autour du remboursement de ce produit étaient en cours depuis des années : Novartis avait soumis un premier dossier de demande de remboursement à la Commission de remboursement des médicaments en septembre 2018.Les associations de défense des patients victimes de migraines sévères craignaient que les programmes compassionnels en cours, qui permettaient à des patients très invalidés d'avoir un accès médical d'urgence à l'Aimovig et à un traitement similaire, l'Ajovy, à titre gratuit, ne soient suspendus. Sans intervention de la sécurité sociale, un traitement d'Aimovig coûterait entre 400 et 600 par mois aux patients.