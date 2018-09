Maggie de Block à l'ONU pour vanter les bonnes pratiques belges dans la lutte contre la tuberculose

L'épidémie de tuberculose est loin d'être d'être éradiquée. En 2017, environ 10 millions de personnes ont développé cette maladie selon un rapport récent de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). La ministre de la santé Maggie De Block a désiré partager l'approche de la Belgique, considérée comme des bonnes pratiques par l'OMS dans ce domaine.

" En Belgique, chaque personne qui est présente sur le territoire belge, cela concerne donc aussi les sans papiers ou les personnes sans sécurité sociale, a accès à un diagnostic gratuit et un traitement pour la tuberculose à travers un mécanisme de financement spécial dans l'esprit de la couverture de santé universelle", a exposé la Ministre.

Dans son discours, elle explique aussi qu'en 2013, le taux de traitements qui avaient réussi était toujours assez décevant et les abandons de traitement étaient élevés (environ 12%). La Belgique a alors introduit une approche centrée sur le patient. Un plan de supervision personnalisé de traitement a été développé pour chaque patient. Par ailleurs, le traitement a été encouragé par des visites au domicile du patient, des coups de fil et un accompagnement chez le kinésithérapeute. Troisièmement, un réseau a été mis en place autour du patient englobant les membres de sa famille, les médecins généralistes, les assistants sociaux... Finalement, de petits encouragements financiers ont été proposés aux patients, comme des chèques sociaux pour des repas, des vêtements, des sacs de couchage ou encore des tickets de bus.

Résultat, s'enthousiasme Maggie De Block : la Belgique a vu de réelles améliorations après avoir introduit ces mesures. Le taux de réussite du traitement a augmenté à 87,4% atteignant l'objectif international pour la première fois dans l'histoire, et la proportion de patients qui a abandonné le traitement a diminué de 12 à 6%. La ministre insiste sur l'importance d'une couverture santé universelle dans la lutte contre la tuberculose et spécialement pour les groupes les plus vulnérables.

En venant à l'ONU, elle désire également "montrer que notre petit pays fait aussi des avancées dans de nombreux domaine. On parle toujours des grandes nations mais nous aussi, nous pouvons montrer ce que nous réalisons de bien", déclare la ministre.

Dans le cadre de la 73ème Assemblée des Nations Unies qui a lieu en ce moment à New York, Maggie De Block a également abordé la problématique des maladies mentales aux côtés de Cynthia Germanotta qui n'est autre que la maman de la chanteuse et artiste Lady Gaga, co-fondatrice de la fondation Born This Way, une association dont la mission est d'encourager tout individu dans l'expression et l'affirmation de soi. Elle a signé dans ce cadre une alliance avec le Canada et l'Equateur.

Caroline Lallemand, au siège de Nations Unies, à New York