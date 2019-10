Les Verts européens réclament une étude d'impact sur les rayonnements de la 5G

Les Verts européens souhaitent qu'une étude "d'impact sanitaire et environnementale des rayonnements de la 5G" soit menée au sein de l'Union Européenne, et ce avant que cette technologie ne se développe sur l'ensemble du Vieux continent, ont insisté mardi les eurodéputés Michèle Rivasi et Klaus Buchner.