Les vaccins contre la grippe en rupture de stock

"Selon les chiffres des producteurs, entre 2,6 et 2,7 millions de vaccins ont été vendus en octobre et novembre", indique le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven). "C'est environ 100.000 de plus que l'an dernier."

En produire davantage est impossible, apparaît-il. "Il s'agit d'un virus qui se développe pendant des mois et qui ensuite est adapté en vaccin. On ne peut pas le refaire. Et les firmes ne prévoient pas de surplus car elles doivent le détruire ensuite et perdent donc de l'argent."

Selon l'APB, les groupes à risque ont été vaccinés.