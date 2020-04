Les soins intensifs ne sont pas prêts pour un afflux supplémentaire en Belgique

Les services de soins intensifs des hôpitaux belges disposent actuellement de suffisamment de lits mais ne sont pas prêts pour un afflux supplémentaire de malades atteints du Covid-19. "Nous ne nous y attendons pas non plus si les mesures continuent à être respectées mais si on rouvre les cafés cet afflux surviendra", affirme mercredi Geert Meyfroidt, président de l'association belge de médecine intensive.

Hopital de Liège, le 26 mars 2020.