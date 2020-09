Il y a eu en moyenne 470,4 contaminations au coronavirus par jour en Belgique entre le 28 août et le 3 septembre, un chiffre en hausse de 9% par rapport à la période de sept jours précédente, d'après les chiffres publiés par Sciensano.

Cette tendance se retrouve dans chacune des provinces à la seule exception du Brabant flamand, qui compte neuf cas de moins que la période de calcul précédente. La tendance la plus forte est, cette fois, en province de Luxembourg, qui présente 53% de nouveaux cas de plus.

Sur la même période, une moyenne de 27.763 tests de dépistage ont quotidiennement été effectués dans le pays, qui a dénombré 88.367 cas de covid-19 depuis le début de l'épidémie.

Les hospitalisations sont, elles aussi, en augmentation (+16%), pour s'établir à 17 par jour en moyenne pour la période du 31 août au 6 septembre. Dimanche, 223 personnes (-4% par rapport au dimanche 30 août) étaient encore en séjour à l'hôpital, dont 53 (-25%) en soins intensifs. Le pays a comptabilisé 19.101 admissions en établissements de soins depuis le début de la crise.

Le taux de reproduction est à peu près de 1 pour toutes les provinces

Pour la période du 31 août au 6 septembre encore, le taux de reproduction est à peu près de 1 pour toutes les provinces, avec une estimation médiane à 1,050 pour l'ensemble du territoire. Seule l'estimation médiane pour le Brabant flamand reste sous le seuil d'inflexion de l'épidémie, à 0,959.

Les décès suivent, quant à eux, une courbe descendante: il y en a eu 3,3 par jour en moyenne (-18%) entre le 28 août et le 3 septembre, pour un total de 9.907 depuis l'arrivée du coronavirus en Belgique.

Le pays a également accumulé 55 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants entre le 21 août et le 3 septembre (-17%).

