Les consultations remboursées pour les enfants obèses

"S'attaquer dès l'enfance aux problèmes de surpoids et au risque d'obésité est crucial pour éviter des problèmes plus graves plus tard", affirme la ministre, citée par le quotidien.

Les enfants souffrant d'obésité auront ainsi bientôt droit au remboursement de six séances de minimum 30 minutes, correspondant à une durée de traitement de six mois. Ces séances devront être prescrites par le médecin traitant.

Environ 75.000 jeunes patients devraient bénéficier de cette mesure, selon le cabinet de la ministre. Les modalités exactes de ces remboursements seront déterminées par l'Inami dans les prochaines semaines.