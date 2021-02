L'Agence américaine des médicaments (FDA) a confirmé mercredi l'efficacité du vaccin unidose contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, dans des documents rendus publics deux jours avant une réunion de son comité consultatif pour examiner son autorisation en urgence aux Etats-Unis.

L'efficacité du vaccin était de 85,9% contre les formes graves de la maladie aux Etats-Unis, et il était également efficace contre ces formes graves à 81,7% en Afrique du Sud et 87,6% au Brésil, où des variants sont largement répandus.

La FDA a étudié indépendamment les résultats d'essais cliniques conduits sur quelque 40.000 personnes dans plusieurs pays.

"Les analyses soutiennent un profil de sécurité favorable sans inquiétudes spécifiques de sécurité identifiées qui pourraient empêcher l'émission d'une autorisation d'utilisation en urgence", a-t-elle écrit. Cette autorisation pourrait intervenir dès la fin de la semaine dans le pays.

Toutes régions de l'essai clinique confondues, l'efficacité du vaccin 28 jours après la vaccination était de 85,4% contre les formes sévères de la maladie.

Elle était de 66,1% contre les formes modérées du Covid-19.

Ces données confirment celles précédemment communiquées par l'entreprise pharmaceutique.

Johnson & Johnson s'est engagé à acheminer 100 millions de doses aux Etats-Unis avant la fin du mois de juin.

Ce vaccin est particulièrement attendu car il présente deux avantages non négligeables en matière de logistique: il ne s'administre qu'en une seule dose, et il peut être stocké à des températures de réfrigérateur, ce qui facilitera considérablement sa distribution.

Le gouvernement belge attend la livraison des 280.500 doses du fabricant de vaccins Johnson & Johnson pour avril, soit deux mois plus tôt que prévu par les calendriers fixés précédemment.

Initialement, une première livraison de 1,4 million de doses était prévue pour juin. Toutefois, la Belgique pourrait maintenant compter sur une livraison de 280.500 doses en avril, 420.750 en mai et quelque 700.000 en juin.

L'efficacité du vaccin était de 85,9% contre les formes graves de la maladie aux Etats-Unis, et il était également efficace contre ces formes graves à 81,7% en Afrique du Sud et 87,6% au Brésil, où des variants sont largement répandus.La FDA a étudié indépendamment les résultats d'essais cliniques conduits sur quelque 40.000 personnes dans plusieurs pays. "Les analyses soutiennent un profil de sécurité favorable sans inquiétudes spécifiques de sécurité identifiées qui pourraient empêcher l'émission d'une autorisation d'utilisation en urgence", a-t-elle écrit. Cette autorisation pourrait intervenir dès la fin de la semaine dans le pays.Toutes régions de l'essai clinique confondues, l'efficacité du vaccin 28 jours après la vaccination était de 85,4% contre les formes sévères de la maladie.Elle était de 66,1% contre les formes modérées du Covid-19.Ces données confirment celles précédemment communiquées par l'entreprise pharmaceutique. Johnson & Johnson s'est engagé à acheminer 100 millions de doses aux Etats-Unis avant la fin du mois de juin.Ce vaccin est particulièrement attendu car il présente deux avantages non négligeables en matière de logistique: il ne s'administre qu'en une seule dose, et il peut être stocké à des températures de réfrigérateur, ce qui facilitera considérablement sa distribution.Le gouvernement belge attend la livraison des 280.500 doses du fabricant de vaccins Johnson & Johnson pour avril, soit deux mois plus tôt que prévu par les calendriers fixés précédemment.Initialement, une première livraison de 1,4 million de doses était prévue pour juin. Toutefois, la Belgique pourrait maintenant compter sur une livraison de 280.500 doses en avril, 420.750 en mai et quelque 700.000 en juin.