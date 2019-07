Le test prénatal non-invasif peut désormais aussi déterminer le sexe chez les jumeaux

Le test prénatal non-invasif (NIPT), utilisé depuis un certain temps pour détecter des aberrations chromosomiques comme le syndrome de Down chez un foetus, permet désormais aussi de déterminer le sexe des bébés lors de grossesses gémellaires. Cette avancée est due aux recherches du Centre de génétique humaine (CME) de la KU Leuven. Jusqu'à récemment, cette détermination du genre n'était possible que pour les grossesses uniques.

