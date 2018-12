Le risque d'une attaque cardiaque plus élevé lors du réveillon de Noël

Selon les chercheurs, le risque d'avoir une crise cardiaque est plus élevé lors du réveillon de Noël surtout chez les personnes âgées de 75 ans et plus, souffrant de problèmes cardiaques ou de diabète. Pour les scientifiques, il faut trouver des moyens pour ménager les personnes souffrant d'un stress lié à la fête de Noël.

Le risque d'avoir une crise cardiaque est 37% plus élevé la veille de Noël. "Une expérience aiguë de colère, tristesse, anxiété et stress augmente le risque d'attaque cardiaque et peut expliquer le risque plus élevé observé dans notre étude", indiquent les chercheurs qui expliquent que le 24 décembre est le principal jour de célébration de Noël en Suède.