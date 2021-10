Le Prix Nobel de Médecine est attribué aux Américains David Julius et Ardem Patapoutian.

Les prix Nobel 2021 sont dévoilés sur une semaine en ce début du mois d'octobre, du lundi 4 au lundi 11. Le Nobel de médecine 2021 a été attribué lundi à l'Américain David Julius et à l'Américain d'origine libano-arménienne Ardem Patapoutian, pour leurs découvertes sur la façon dont le système nerveux ressent la température et le toucher.

Leurs "découvertes révolutionnaires" ont "permis de comprendre comment la chaleur, le froid et la force mécanique peuvent initier les impulsions nerveuses qui nous permettent de percevoir et de nous adapter au monde", a indiqué le jury Nobel à Stockholm.

David Julius, 65 ans, professeur à l'Université de Californie, a utilisé la capsaïcine, un composant actif du piment qui provoque une sensation de brûlure, pour identifier un capteur dans les terminaisons nerveuses de la peau qui réagit à la chaleur. Ardem Patapoutian, professeur au Scripps Research en Californie né en 1967, a lui utilisé des cellules sensibles à la pression pour découvrir une nouvelle classe de capteurs qui répondent aux stimuli mécaniques dans la peau et les organes internes.

"Ce sont tous les deux des chercheurs incroyables qui ont ouvert les portes de la sensation sensorielle d'une manière totalement unique", a loué Thomas Perlmann, chef du comité Nobel pour la médecine, devant les journalistes.

Au cours de la nuit sur la côte Ouest des Etats-Unis, la fondation Nobel est parvenue avec difficulté à joindre les deux lauréats, a-t-il expliqué. "On les a eus au téléphone au dernier moment, on a d'abord chassé le numéro de téléphone d'un père et d'une belle-soeur".

Une semaine de prix

L'an dernier, déjà en pleine pandémie, le prix 2020 était allé à des virologues, trois découvreurs de la redoutable hépatite C. La saison des Nobel se poursuit à Stockholm mardi avec la physique, mercredi avec la chimie, avant les prix de littérature jeudi et de la paix vendredi, seule récompense décernée à Oslo.

