Le gouvernement portugais a autorisé vendredi la vente à partir de samedi d'autotests de dépistage du Covid-19 à faire soi-même et sans ordonnance, dans le cadre de sa stratégie de déconfinement progressif dévoilé la veille.

Ces tests antigéniques rapides, par prélèvement nasal réalisé par le patient lui-même à domicile et avec un résultat en quelques minutes, seront notamment en vente en pharmacie et en parapharmacie, selon un décret publié au journal officiel.

Le gouvernement, qui s'apprête à rouvrir plusieurs secteurs d'activité à partir de la semaine prochaine, établit "un régime exceptionnel et provisoire" de six mois, période pendant laquelle il "autorise la réalisation d'autotests rapides" dans le cadre de sa stratégie de dépistage massif.

Après deux mois d'un confinement généralisé pour faire face à une violente troisième vague de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a dévoilé jeudi un plan de déverrouillage progressif et différencié de son dispositif de lutte contre cette maladie.

Ainsi, à partir de lundi, les crèches, les écoles primaires et certains commerces non essentiels comme les salons de coiffure sur rendez-vous, les agences immobilières, les librairies et les bibliothèques, seront rouverts.

Pour préparer ce retour des élèves dans les écoles, le gouvernement a prévu de s'appuyer sur le déploiement d'un dépistage de masse.

Il a également choisi de rendre prioritaire le personnel des écoles, notamment les enseignants, pour le vaccin contre le Covid-19.

Les autotests sont déjà présents dans des pays comme l'Allemagne et l'Autriche, rappelle le ministère de la Santé dans le décret.

