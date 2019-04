Le nombre de cas d'Hépatite C en Belgique s'élèverait à 13.000, soit moins que les 65.000 estimés auparavant, selon une étude de Sciensano. Depuis le 1er janvier dernier, les médicaments contre l'Hépatite C sont remboursés pour tous, rappelle l'institut de santé. Les conclusions de cette étude représentent donc une "excellente surprise pour le budget de la sécurité sociale", ainsi "qu'une source d'espoir" concernant l'objectif de l'OMS d'éradiquer la maladie.

Le nombre de personnes infectées par ce virus en Belgique était jusqu'il y a peu estimé à 65.000 mais une nouvelle étude de Sciensano, réalisée sur base de 3.209 échantillons prélevés sur l'ensemble du pays, avance aujourd'hui le nombre de 13.000. "La dernière étude réalisée sur des échantillons sanguins dans la population générale datait de plus de 25 ans. À l'époque, le virus n'avait été découvert que depuis quelques années. Nous supposons donc que, notamment, l'introduction de mesures préventives comme les tests réalisés sur les produits sanguins ont contribué à cette baisse", note le Dr. Sophie Quoilin.

Si la maladie se guérit actuellement relativement bien, le coût du traitement par patient représente encore quelques dizaines de milliers d'euros. En Belgique, depuis le 1er janvier, le remboursement des médicaments, jusque-là accordé aux patients à un stade avancé, a été élargi à l'ensemble des personnes infectées par le VHC.

Ce virus se transmet par le sang et les personnes infectées ne le savent bien souvent pas. De graves conséquences peuvent toutefois apparaître après plusieurs années, comme une cirrhose ou un cancer du foie, indique Sciensano, dont l'étude a été publiée en janvier dans la revue BMC Public Health.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 71 millions de personnes à travers le monde sont infectées par le VHC de manière chronique et près de 400.000 décès sont enregistrés chaque année. L'OMS vise une élimination de l'Hépatite C d'ici 2030, un objectif vers lequel "la Belgique est bel et bien sur la bonne voie".