En ce jour de rentrée scolaire, le gel hydroalcoolique servant à désinfecter les mains va à nouveau faire partie de la vie quotidienne des enfants. Il faut toutefois l'utiliser avec précaution, car il peut représenter un certain danger pour les yeux. Explications.

Les jeunes enfants ne devraient jamais utiliser du gel hydroalcoolique seul, avertissent les autorités sanitaires françaises qui font état d'une soixantaine de cas de projection dans les yeux "ayant entrainé des troubles oculaires", dans l'hexagone. Nous ne savons pas si certains cas similaires ont été répertoriés en Belgique.Les enfants victimes de ces projections ont en moyenne 4 ans. Les incidents sont, dans les trois quarts des cas survenus dans des centres commerciaux ou dans des magasins où les distributeurs de gel désinfectant sont souvent à hauteur d'yeux des enfants. Ils "peuvent être perçus comme un jeu" lorsqu'ils sont actionnables "à l'aide d'une pédale ou de façon automatique", avertit le ministère français de la Santé dans un communiqué. 20% des accidents du genre ont été pris en charge aux urgences, avec le plus souvent une rougeur, une douleur ou une inflammation de l'oeil ou de la paupière, tandis que "deux cas d'atteinte de la cornée, réversible après traitement symptomatique, ont été enregistrés".Entre le 11 mai et le 24 août, les ophtalmologues des hôpitaux français ont eux aussi signalé "plus d'une dizaine d'enfants" pris en charge "pour des lésions oculaires sévères avec difficulté de cicatrisation", au moins deux d'entre eux ayant "nécessité une chirurgie sous anesthésie générale".