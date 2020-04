Pour l'OMS, le coronavirus est 10 fois plus mortel que le virus responsable de la pandémie de grippe A (H1N1).

Le nouveau coronavirus est dix fois plus mortel que le virus responsable de la grippe A (H1N1) apparue fin mars 2009 au Mexique, ont indiqué lundi les autorités sanitaires mondiales, appelant à un déconfinement "lent".

"Les données recueillies dans plusieurs pays nous donnent une image plus claire de ce virus, de son comportement, de la manière de l'arrêter. Nous savons que le Covid-19 se répand rapidement et nous savons qu'il est mortel: 10 fois plus que le virus responsable de la pandémie de grippe de 2009", a déclaré le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève.

Un vaccin est nécessaire pour interrompre totalement la transmission

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé lundi que la mise au point d'un vaccin "sûr et efficace" était nécessaire pour interrompre totalement la transmission du Covid-19, qui a fait près de 115.000 morts dans le monde.

"L'ère de la globalisation signifie que le risque de réintroduction et de résurgence du Covid-19 va continuer. Au final, la mise au point et la distribution d'un vaccin sûr et efficace vont être nécessaires pour interrompre totalement la transmission", a souligné le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle.

