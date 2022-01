Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi lors du Forum économique mondial virtuel de Davos (Suisse) à vacciner tout le monde sur la planète, faute de quoi, selon lui, cette dernière ne sortira pas de la pandémie et de ses variants.

"Les deux dernières années ont démontré une vérité simple mais brutale: si nous laissons quelqu'un de côté, nous laissons tout le monde de côté", a-t-il déclaré. "Si nous ne parvenons pas à vacciner chaque personne, nous donnons naissance à de nouveaux variants" du virus du Covid-19, "qui se propagent au-delà des frontières et paralysent brutalement la vie quotidienne et les économies", a ajouté le chef de l'ONU.

Fin 2021, "l'Organisation mondiale de la santé a dévoilé une stratégie visant à vacciner 40% des personnes dans tous les pays d'ici la fin de l'année dernière et 70% d'ici le milieu de cette année" mais "nous sommes loin de ces objectifs", a regretté Antonio Guterres. "Les taux de vaccination dans les pays à revenu élevé sont - honteusement - sept fois plus élevés que dans les pays africains. Nous avons besoin d'équité en matière de vaccins, maintenant", a-t-il martelé.

Le secrétaire général de l'ONU a aussi exhorté les grandes puissances à davantage de solidarité économique à l'égard des pays en développement. "La solidarité mondiale manque à l'appel", a-t-il dénoncé.

"Si nous ne parvenons pas à fournir un allégement de la dette et un financement aux pays en développement, nous créons une reprise déséquilibrée qui peut faire chuter une économie mondiale interconnectée", a-t-il estimé. Et "si nous ne parvenons pas à réduire les inégalités, nous ralentissons le progrès économique pour tous dans tous les pays", a jugé le chef de l'ONU.

