Les composants du cannabis peuvent empêcher le coronavirus de pénétrer dans les cellules saines, selon une étude de laboratoire publiée dans le "Journal of Nature Products".

D'après des chercheurs de l'université de l'Oregon, deux substances du chanvre, le CBGA et le CBDA, peuvent contrecarrer le virus.

Ces composants se sont attachés à des protéines du virus et ont bloqué une substance que l'agent pathogène utilise pour infecter les personnes. Les scientifiques ont effectué des tests en laboratoire avec les variants Alpha et Bêta du Covid-19, mais n'ont pas mené d'études sur l'homme.

Le chanvre est utilisé dans toutes sortes de produits, y compris les aliments. "Ces composants, qui peuvent être pris par voie orale, ont une longue histoire d'utilisation sûre chez l'homme", confirme le chercheur Richard van Breemen de l'université de l'Oregon. "Ils ont le potentiel de prévenir et de traiter l'infection par le coronavirus."

