Le cancer en constante augmentation

Selon le Registre du Cancer, le nombre de cancers en Belgique a atteint 68.216 cas en 2016. Cela représente en moyenne 186 personnes par jour. En 2011, 64.301 cas de cancers ont été enregistrés. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que le bilan sera de 72.088 cas pour 2018.

Le cancer touche plus rapidement les hommes que les femmes. L'âge et la taille sont également des facteurs de risques. 67 pourcents des femmes et 78 pourcents des hommes ont plus de 60 ans lorsqu'ils sont diagnostiqués.

Le cancer de la prostate, le cancer du poumon et le cancer des côlon sont plus fréquents chez les hommes. Les femmes sont quant à elles plus touchées par le cancer du sein (plus d'un tiers des cas), le cancer du côlon et le cancer des poumons.

Le cancer est la deuxième plus grande cause de mortalité en Belgique (26,4 pourcents), après les maladies cardio-vasculaires (27,7 pourcents).

Augmentation des chances de survie

Bonne nouvelle, les chances de survie au cancer ont quelque peu augmenté ces dernières années. Les traitements plus efficaces ont rajouté plus de cinq ans à l'espérance de vie des patients : 59 pourcents des hommes et 68 pourcents des femmes étaient encore en vie après leur diagnostic. Ce taux de survie diffère cependant assez fort en fonction du type de cancer. Les patients atteints du cancer du poumon, de la plèvre ou du pancréas ont une plus faible espérance de vie. Les individus atteints du cancer du larynx, du côlon ou du col de l'utérus ont une espérance de vie moyenne de cinq ans. Enfin, les personnes qui contractent des mélanomes (sorte de cancer de la peau) ou qui sont atteintes du cancer des seins, de la prostate, du testicule ou de la tyroïde, ont de meilleures chances de survie.

Le stade d'avancement du cancer joue également un rôle important lors du prognostique : plus la tumeur est découverte et traitée rapidement, plus les chances de survie du malade sont élevées.

Prévisions

Le Registre du Cancer s'attend à une augmentation des cas de cancers en Belgique pour les années à venir. Le cancer aura touché 79.140 personnes en 2025. Dès cette année-là, le risque de contracter un cancer sera le même pour les hommes et les femmes.

Cette augmentation est notamment due au vieillissement et à la croissance de la population : plus les gens vivent longtemps, plus les risques de cancers sont élevés. Chez les femmes, le cancer survient cependant de plus en plus : le Registre du Cancer prévoit un développement plus important des tumeurs aux poumons, à la bouche et au larynx chez les femmes. Ce phénomène sera causé par la cigarette parce qu'elles fumeront plus.

Le cancer de la peau est lui aussi en augmentation. Entre 2014 et 2025, le nombre de mélanomes malins augmentera en Belgique et les cas de cancer passeront de 2.925 à 4.356, soit une augmentation de 49%. De nombreux facteurs jouent un rôle dans ce phénomène : le désir d'avoir un teint bronzé par exemple. Que ce soit dans un solarium ou sur la plage, les gens ont du choix. Notre espérance de vie augmente constamment. Nous sommes donc plus longtemps exposés aux rayons UV, et donc à de potentiels risques.