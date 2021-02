La Wallonie lance une nouvelle campagne de prévention contre le covid à destination du grand public. Baptisée "Respirer" et dotée d'un budget de 730.000 euros, elle veut inciter la population à poursuivre ses efforts.

Au vu de la situation épidémique persistante, les autorités régionales ont décidé de relancer une nouvelle campagne d'information et de sensibilisation pour encourager la population à maintenir ses efforts, en marge de la vaccination actuellement en cours pour éradiquer le coronavirus, a expliqué la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Dans ce cadre, différents canaux et supports ont été développés. Un site web est déjà en ligne. Deux spots télévisés sont par ailleurs diffusés dès ce jeudi sur toutes les chaînes de télévision francophones et plusieurs visuels pour les réseaux sociaux ont été créés. De l'affichage extérieur est également prévu dans de nombreux espaces publics de diffusion.

En outre, un jeu vidéo visant à toucher davantage le jeune public est en cours de finalisation et des partenariats avec les écoles, des associations et acteurs de terrains (mutualités, secteur social wallon, clubs sportifs...) seront développés très prochainement.

Le budget total de cette quatrième campagne de sensibilisation s'élève à près de 730.000 euros TVAC.

