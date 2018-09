La vérité sur l'accouchement est-elle toujours bonne à dire ?

Clare Cashion raconte son horrible grossesse. Lorsqu'elle n'est qu'à 28 semaines, elle perd les eaux lors de vacances de Noël en Irlande. Les médecins parviennent à postposer un peu l'accouchement et son fils naitra finalement avec deux mois d'avance. Il viendra par césarienne, mais avec une péridurale qui ne prend pas. Suite au cri de la future maman, on va finir par lui faire une anesthésie générale. Tous les deux en sortiront vivants, mais certainement pas indemnes. "On ne cessait de me dire: "le bébé est vivant, tu es vivante : tout va bien". Sauf qu'à l'intérieur j'étais une épave. Je me concentrais sur des choses stupides, comme une maison qui devait être impeccable. Je contrôlais trop les choses parce que je n'avais aucun contrôle sur ce qui m'était arrivé à l'hôpital."

...