"La variante sud-africaine" détectée aux Pays-Bas

La "variante sud-africaine" du coronavirus a maintenant également été diagnostiquée aux Pays-Bas. Une personne de la région du Brabant central et occidental semble avoir contracté la variante. La personne a été testée le 22 décembre et ce jeudi, il s'est avéré qu'il s'agissait de la nouvelle version du virus, rapporte l'Institut national néerlandais pour la santé publique et l'environnement (RIVM).