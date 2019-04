La pénurie de médicaments continue en Belgique, avec 428 produits qui sont temporairement indisponibles, selon des chiffres publiés vendredi par VTM NIEUWS. La pénurie concerne principalement pour l'instant les anticoagulants.

L'association pharmaceutique avait déjà tiré la sonnette d'alarme à la fin de l'année dernière. A l'époque, 400 médicaments manquaient sur le marché. Depuis quelques jours, ce nombre est passé à 428. Sur le site de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), 419 médicaments sont renseignés comme officiellement indisponibles depuis plus de 14 jours, tandis que 207 autres sont touchés par des pénuries de quelques jours. Le phénomène est notamment dû à un déficit de matières premières, ce qui empêche la production de certains médicaments. De plus, des médicaments sont exportés et il n'en reste pas assez dans le pays, ajoute VTM. "Le problème n'est pas nouveau et est international", commente un porte-parole. Vu l'ampleur du problème, un durcissement des obligations d'approvisionnement est à l'étude. Une plateforme est également testée au sein de l'AFMPS afin de soutenir la recherche d'alternatives.