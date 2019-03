La gratuité de la contraception étendue à 25 ans

Actuellement, il faut être âgée de moins de 21 ans pour bénéficier des remboursements prévus. "Nous nous réjouissons d'avoir pu faire un pas supplémentaire en permettant d'étendre la gratuité des contraceptifs à toutes les femmes jusqu'à 25 ans et de permettre à toutes les femmes, quel que soit leur âge, de disposer gratuitement de la pilule du lendemain", a souligné la députée Karine Lalieux (PS).

Le PS y voit une mesure essentielle pour renforcer le droit des femmes à disposer de leur corps et répondre à la précarité toujours plus importante des femmes: selon le baromètre de l'intégration sociale, de plus en plus de jeunes femmes de 21 à 25 ans bénéficient du revenu d'intégration, soit près de 45.000 en juillet 2018.

A la demande des libéraux et du CD&V, un amendement a été adopté pour conditionner l'entrée en vigueur de la mesure à l'adoption d'un arrêté royal. Le coût de cette mesure - qui selon l'INAMI se chiffre à 6 millions d'euros - ne peut en aucun cas représenter un frein à la mise en oeuvre de cette mesure, avertissent les socialistes qui demandent au gouvernement fédéral d'adopter au plus vite l'arrêté royal.