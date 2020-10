Les gens qui contractent le Covid-19 infectent environ la moitié des membres de leur famille qui habitent avec eux, et les adultes semblent plus contagieux que les enfants, selon une étude des autorités sanitaires américaines publiée vendredi.

Nombre d'études dans le mode ont tenté de déterminer le risque exact de transmission à l'intérieur d'une famille, avec des résultats très variables, mais suggérant que les enfants étaient moins susceptibles d'être des vecteurs du coronavirus que les adultes.

La nouvelle étude des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) se fonde sur 101 cas de Covid-19 dans deux villes, Nashville (Tennessee) et Marshfield (Wisconsin), à partir d'avril dernier.

Les chercheurs ont suivi 191 membres des foyers de ces 101 cas "index", en leur demandant de tenir un journal de leurs symptômes éventuels, et de s'autoprélever des échantillons (nasal et/ou salive) pendant 14 jours. 102 de ces 191 cas-contacts ont fini par avoir un test de diagnostic positif, soit un taux d'infection secondaire de 53%.

Parmi les 20 cas initiaux de moins de 18 ans, le taux d'infection secondaire était de 43%, tandis qu'il était de 57% pour les 82 adultes. Le peu d'enfants index (20) rend toutefois difficile de généraliser le résultat.

Les auteurs concluent d'ailleurs: "des transmissions importantes se sont produites, que le patient index ait été un adulte ou un enfant".

Une autre leçon est que moins de la moitié des membres du foyer infectés avaient des symptômes au moment de leur test positif, soulignant le risque de transmission asymptomatique.

Les CDC recommandent aux personnes pensant avoir été infectées de s'isoler chez elles, de dormir dans une pièce séparée, d'utiliser si possible une salle de bain séparée, et de porter un masque.

